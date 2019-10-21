Проверьте журнал FTP

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Журнал FTP сайта
При подключении к серверу с помощью функции FTP Dreamweaver создается журнал FTP. В этом журнале перечислены транзакции, которые произошли между Dreamweaver и сервером во время соединения. Для пояснения транзакций журнал содержит построчные стандартные коды и команды.

Многие проблемы с FTP можно выявить, прочитав коды и команды в этом журнале. Ниже вы найдете информацию, которая поможет вам при просмотре и интерпретации журналов FTP, а также ссылки на технические записки Macromedia, которые содержат советы по устранению неполадок при определенных проблемах с FTP:

Доступ к журналу FTP сайта.
Пример журнала FTP.
Коды и действия FTP.
Общие команды FTP.

Доступ к журналу FTP сайта.

Windows

В окне сайта выберите «Дополнительно > Журнал FTP».
Macintosh

 В окне сайта выберите «Дополнительно > Журнал FTP».

Пример журнала FTP
 В приведенном ниже примере журнала FTP вы увидите числа (например, 220), которые называются «кодами ответа». В кодах ответа содержатся команды (например, MKD).

220 FTP-сервер ftp.macromedia.com (ms-ftpd(16) чт фев 27 18:32:59 EST 1997) готов.
USER jmacro
331 Требуется пароль для jmacro
PASS
230-Проверка использования диска, подождите.
230-
230- Ваша дисковая квота: 5,00 мегабайт.
230- Ваше использование диска:
230- Дом/WWW: 1,23 мегабайт
230- FTP: 0,00 мегабайт
230- Всего: 1,23 мегабайт (25 % квоты)
230-
230 Пользователь jmacro@macromedia.com вошел.
SYST
215 Тип UNIX: Версия L8: BSD-198911
PWD
257 "/jmacro" является текущим каталогом.
MKD XYIZNWSK
257 Команда MKD выполнена успешно.
TYPE A
200 Установлен тип A.
PORT 10,11,1,80,18,238
200 Команда PORT выполнена успешно.
LIST
150 Открытие соединения для передачи данных в режиме ASCII для /bin/ls

Коды и действия FTP
Код ответа (число) в начале некоторых строк журнала FTP описывает действие, которое было выполнено между вашим компьютером и сервером в процессе FTP. В таблице ниже приведено описание этих кодов и действий FTP.

Коды ответа FTP

Код Описание
Коды ответа 100 Запрошенное действие инициируется, дождитесь другого ответа, прежде чем перейти к новой команде.
110 Перезапустите ответ маркера.
120 Служба будет готова в течение nnn мин.
125 Подключение для передачи данных установлено, передача начинается.
150 Состояние файла в порядке, будет установлено подключение для передачи данных.
Коды ответа 200 Запрошенное действие уже выполнено.
200 Команда в порядке.
202 Команда не выполнена, избыточна для этого сайта.
211 Ответ состояния системы или системной справки.
212 Состояние каталога.
213 Состояние файла.
214 Сообщение справки.
215 Тип системы NAME. (Где NAME — это официальное имя системы из списка в документе «Назначенные номера».)
220 Служба готова для нового пользователя.
221 Служба закрывает управляющее соединение. Выход из системы, если необходимо.
225 Подключение для передачи данных установлено; передача не выполняется.
226 Закрытие управляющего соединения. Требуемое действие файла выполнено (например, передача файла или отмена файла).
227 Вход в пассивный режим
230 Пользователь вошел в систему, продолжайте.
250 Запрошенное действие файла в порядке, выполнено.
257 "PATHNAME" создано.
Коды ответа 300 Команда принята, но запрошенное действие приостановлено до получения дополнительной информации.
331 Имя пользователя в порядке, требуется пароль.
332 Требуется учетная запись для входа.
350 Запрошенное действие файла ожидает дополнительной информации.
Коды ответа 400 Команда не принята, и запрошенное действие не выполнено, но условие ошибки является временным, и действие может быть запрошено снова.
401 Эта служба не принимает пользователей в данный момент. Квота пользователей использована. Повторите попытку позже.
421 Служба недоступна, закрытие управляющего соединения. Это может быть ответом на любую команду, если служба знает, что должна быть закрыта.
425 Не удается установить подключение для передачи данных.
426 Соединение закрыто; передача прервана.
431 Не удалось выполнить вход. Неверное имя пользователя или пароль.
450 Запрошенное действие файла не выполнено. Файл недоступен (например, файл занят).
451 Запрошенное действие прервано: локальная ошибка обработки.
452 Запрошенное действие не выполнено. Недостаточно места в системе.
453 Передача файла не завершена. Недостаточно места.
Коды ответа 500 Команда не принята, и запрошенное действие не выполнено.
500 Ошибка синтаксиса, команда не опознана. Это может включать такие ошибки, как слишком длинная командная строка.
501 Ошибка синтаксиса в параметрах или аргументах.
502 Команда не выполнена.
503 Плохая последовательность команд.
504 Команда не выполнена для этого параметра.
530 Вход не выполнен.
532 Требуется учетная запись для хранения файлов.
550 Запрошенное действие не выполнено. Файл недоступен (например, файл не найден, нет доступа).
552 Запрошенное действие файла прервано. Превышено выделение памяти (для текущего каталога или набора данных).
553 Запрошенное действие не выполнено. Имя файла запрещено.

Примечание. Учтите, что некоторые из этих кодов могут иметь разные значения для разных серверов.

Общие команды FTP
Некоторые текстовые команды описывают действия, приведенные в следующей таблице:

Команды и действия FTP

ABOR отменить передачу файла
CWD изменить рабочий каталог
DELE удалить удаленный файл
LIST список удаленных файлов
MDTM вернуть время модификации файла
MKD создать удаленный каталог
NLST список имен удаленного каталога
PASS отправить пароль
PASV войти в пассивный режим
PORT открыть порт передачи данных
PWD распечатать рабочий каталог
QUIT завершить подключение
RETR получить удаленный файл
RMD удалить удаленный каталог
RNFR переименовать из
RNTO переименовать на
SITE команды для конкретного сайта
SIZE вернуть размер файла
STOR сохранить файл на удаленном хосте
TYPE установить тип передачи
USER отправить имя пользователя



 

 

 

 