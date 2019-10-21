Журнал FTP сайта

При подключении к серверу с помощью функции FTP Dreamweaver создается журнал FTP. В этом журнале перечислены транзакции, которые произошли между Dreamweaver и сервером во время соединения. Для пояснения транзакций журнал содержит построчные стандартные коды и команды.

Многие проблемы с FTP можно выявить, прочитав коды и команды в этом журнале. Ниже вы найдете информацию, которая поможет вам при просмотре и интерпретации журналов FTP, а также ссылки на технические записки Macromedia, которые содержат советы по устранению неполадок при определенных проблемах с FTP: