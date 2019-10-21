Журнал FTP сайта
При подключении к серверу с помощью функции FTP Dreamweaver создается журнал FTP. В этом журнале перечислены транзакции, которые произошли между Dreamweaver и сервером во время соединения. Для пояснения транзакций журнал содержит построчные стандартные коды и команды.
Многие проблемы с FTP можно выявить, прочитав коды и команды в этом журнале. Ниже вы найдете информацию, которая поможет вам при просмотре и интерпретации журналов FTP, а также ссылки на технические записки Macromedia, которые содержат советы по устранению неполадок при определенных проблемах с FTP:
|Windows
В окне сайта выберите «Дополнительно > Журнал FTP».
|Macintosh
В окне сайта выберите «Дополнительно > Журнал FTP».
Пример журнала FTP
В приведенном ниже примере журнала FTP вы увидите числа (например, 220), которые называются «кодами ответа». В кодах ответа содержатся команды (например, MKD).
220 FTP-сервер ftp.macromedia.com (ms-ftpd(16) чт фев 27 18:32:59 EST 1997) готов.
USER jmacro
331 Требуется пароль для jmacro
PASS
230-Проверка использования диска, подождите.
230-
230- Ваша дисковая квота: 5,00 мегабайт.
230- Ваше использование диска:
230- Дом/WWW: 1,23 мегабайт
230- FTP: 0,00 мегабайт
230- Всего: 1,23 мегабайт (25 % квоты)
230-
230 Пользователь jmacro@macromedia.com вошел.
SYST
215 Тип UNIX: Версия L8: BSD-198911
PWD
257 "/jmacro" является текущим каталогом.
MKD XYIZNWSK
257 Команда MKD выполнена успешно.
TYPE A
200 Установлен тип A.
PORT 10,11,1,80,18,238
200 Команда PORT выполнена успешно.
LIST
150 Открытие соединения для передачи данных в режиме ASCII для /bin/ls
Коды и действия FTP
Код ответа (число) в начале некоторых строк журнала FTP описывает действие, которое было выполнено между вашим компьютером и сервером в процессе FTP. В таблице ниже приведено описание этих кодов и действий FTP.
Коды ответа FTP
|Код
|Описание
|Коды ответа 100
|Запрошенное действие инициируется, дождитесь другого ответа, прежде чем перейти к новой команде.
|110
|Перезапустите ответ маркера.
|120
|Служба будет готова в течение nnn мин.
|125
|Подключение для передачи данных установлено, передача начинается.
|150
|Состояние файла в порядке, будет установлено подключение для передачи данных.
|Коды ответа 200
|Запрошенное действие уже выполнено.
|200
|Команда в порядке.
|202
|Команда не выполнена, избыточна для этого сайта.
|211
|Ответ состояния системы или системной справки.
|212
|Состояние каталога.
|213
|Состояние файла.
|214
|Сообщение справки.
|215
|Тип системы NAME. (Где NAME — это официальное имя системы из списка в документе «Назначенные номера».)
|220
|Служба готова для нового пользователя.
|221
|Служба закрывает управляющее соединение. Выход из системы, если необходимо.
|225
|Подключение для передачи данных установлено; передача не выполняется.
|226
|Закрытие управляющего соединения. Требуемое действие файла выполнено (например, передача файла или отмена файла).
|227
|Вход в пассивный режим
|230
|Пользователь вошел в систему, продолжайте.
|250
|Запрошенное действие файла в порядке, выполнено.
|257
|"PATHNAME" создано.
|Коды ответа 300
|Команда принята, но запрошенное действие приостановлено до получения дополнительной информации.
|331
|Имя пользователя в порядке, требуется пароль.
|332
|Требуется учетная запись для входа.
|350
|Запрошенное действие файла ожидает дополнительной информации.
|Коды ответа 400
|Команда не принята, и запрошенное действие не выполнено, но условие ошибки является временным, и действие может быть запрошено снова.
|401
|Эта служба не принимает пользователей в данный момент. Квота пользователей использована. Повторите попытку позже.
|421
|Служба недоступна, закрытие управляющего соединения. Это может быть ответом на любую команду, если служба знает, что должна быть закрыта.
|425
|Не удается установить подключение для передачи данных.
|426
|Соединение закрыто; передача прервана.
|431
|Не удалось выполнить вход. Неверное имя пользователя или пароль.
|450
|Запрошенное действие файла не выполнено. Файл недоступен (например, файл занят).
|451
|Запрошенное действие прервано: локальная ошибка обработки.
|452
|Запрошенное действие не выполнено. Недостаточно места в системе.
|453
|Передача файла не завершена. Недостаточно места.
|Коды ответа 500
|Команда не принята, и запрошенное действие не выполнено.
|500
|Ошибка синтаксиса, команда не опознана. Это может включать такие ошибки, как слишком длинная командная строка.
|501
|Ошибка синтаксиса в параметрах или аргументах.
|502
|Команда не выполнена.
|503
|Плохая последовательность команд.
|504
|Команда не выполнена для этого параметра.
|530
|Вход не выполнен.
|532
|Требуется учетная запись для хранения файлов.
|550
|Запрошенное действие не выполнено. Файл недоступен (например, файл не найден, нет доступа).
|552
|Запрошенное действие файла прервано. Превышено выделение памяти (для текущего каталога или набора данных).
|553
|Запрошенное действие не выполнено. Имя файла запрещено.
|ABOR
|отменить передачу файла
|CWD
|изменить рабочий каталог
|DELE
|удалить удаленный файл
|LIST
|список удаленных файлов
|MDTM
|вернуть время модификации файла
|MKD
|создать удаленный каталог
|NLST
|список имен удаленного каталога
|PASS
|отправить пароль
|PASV
|войти в пассивный режим
|PORT
|открыть порт передачи данных
|PWD
|распечатать рабочий каталог
|QUIT
|завершить подключение
|RETR
|получить удаленный файл
|RMD
|удалить удаленный каталог
|RNFR
|переименовать из
|RNTO
|переименовать на
|SITE
|команды для конкретного сайта
|SIZE
|вернуть размер файла
|STOR
|сохранить файл на удаленном хосте
|TYPE
|установить тип передачи
|USER
|отправить имя пользователя