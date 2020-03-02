Патентная лицензия спецификации Digital Negative (DNG)

Adobe является издателем спецификации Digital Negative (DNG), которая описывает формат графического файла для хранения необработанных данных камеры (Raw), используемых в разных моделях оборудования и программах. Adobe делает спецификацию DNG общедоступной, чтобы стимулировать повсеместное распространение этого формата файла. Этот документ представляет собой патентную лицензию, предоставляемую компанией Adobe индивидуальным пользователям и организациям, которые хотят разрабатывать, распространять и (или) рекламировать оборудование и программное обеспечение, которое считывает и (или) записывает графические файлы в соответствии со спецификацией DNG.

Предоставление прав

В соответствии с нижеизложенными положениями и исключительно с целью предоставления возможности чтения и записи графических файлов, которые соответствуют спецификации DNG, настоящим компания Adobe предоставляет всем индивидуальным пользователям и организациям во всех странах беспошлинное, непередаваемое, неэксклюзивное право по всем основным заявкам на изготовление, использование, продажу, импорт и распространению соответствующих реализаций.

«Соответствующая реализация» — это фрагмент программного или аппаратного продукта, который считывает или записывает компьютерные файлы в соответствии со спецификацией DNG.

«Спецификация DNG» — это любая версия спецификации Adobe DNG, опубликованная компанией Adobe (например, версия 1.0.0.0, выпущенная в сентябре 2004).

«Основная заявка» — это заявка патента, где и когда он выдается, согласно которой Adobe имеет право предоставлять лицензию без уплаты пошлины и других сборов, которые неизбежно нарушаются при внедрении спецификации DNG. Заявка неизбежно нарушается спецификацией DNG, только когда невозможно предотвратить нарушение при соблюдении такой спецификации, так как отсутствует технически осуществимая альтернатива такого соответствия, при которой не возникает нарушение. Основная заявка не включает заявку, которая нарушается путем реализации (a) обеспечивающей технологии, которая может потребоваться для изготовления или использования любого продукта или его части, которая соответствует спецификации DNG, но явным образом не заявлена в ней (например, технология компилятора и базовая технология операционной системы), (b) технологии, разработанной другими и внедренной по ссылке в спецификацию DNG или (c) путем внедрения форматов файлов, отличных от DNG.

Аннулирование

Adobe может отозвать права, предоставленные выше по лицензии индивидуальному пользователю или организации, если такой лицензиат или его аффилированные лица подают какой бы то ни было патентный иск против компании Adobe или ее аффилированных лиц, связанный с чтением или записью файлов, соответствующих спецификации DNG.

Любая соответствующая реализация, распространяемая по этой лицензии, должна включать следующее уведомление на видном месте в исходном коде и документации: «Этот продукт включает технологию DNG по лицензии Adobe».



Отсутствие гарантии

Настоящим предоставляются права на условиях «как есть» без каких-либо гарантий, включая гарантию правового титула и ненарушения. Никакое положение этой лицензии не может быть истолковано как (а) требованием любого сохранения патента, (b) гарантия или заявление в отношении действительности или области патента, (c) гарантия или заявление о ненарушении какого-либо патента продуктом или услугой, (d) согласие поддерживать иск против нарушителей какого-либо патента или (е) передача любого права или лицензии по любой патентной заявке, отличной от основных заявок.

Сохранение прав

Сохраняются все права, не предоставляемые явно настоящим документом.