Форматы файлов RAW очень часто используются в процессе обработки фотографий, так как они позволяют более точно управлять творческим процессом. Однако в разных камерах форматы RAW могут отличаться, а их характеристик может не оказаться в общем доступе. Это означает, что в приложениях будут читаться не все файлы RAW. В результате долгосрочное хранение собственных файлов RAW сопряжено с определенным риском, а их публикация посредством сложных процессов вызывает трудности.
Сотни производителей программного обеспечения, таких как Apple и Google, разработали поддержку DNG. А известные производители фотокамер, такие как Leica, Casio, Ricoh, Samsung и Pentax, выпустили камеры со встроенной поддержкой DNG. Дополнительные сведения см. в разделе Camera Raw.
Помимо спецификаций Digital Negative, компания Adobe представляет бесплатный конвертор Adobe DNG Converter (Windows | Mac OS), который с легкостью преобразует файлы в формате RAW из форматов наиболее популярных фотокамер. Разработчики и производители программного обеспечения могут загрузить полную спецификацию DNG (PDF, 742 Кб). DNG поддерживаются следующие версии программного обеспечения: от Photoshop CS до Photoshop, от Photoshop Elements 3 до Photoshop Elements 12 и все версии Lightroom.
Для фотографов:
- Формат DNG помогает гарантировать надежное архивное хранение данных, так как программные решения для обработки цифровых изображений смогут открывать проще файлы Raw в будущем.
- Единое решение для обработки Raw-данных повышает эффективность работы с Raw-файлами, созданными на фотоаппаратах разных моделей и производителей.
- Производители фотоаппаратов могут легко использовать общедоступную и задокументированную спецификацию, а также обновлять ее в соответствии с меняющимися технологиями.
Для производителей аппаратного и программного обеспечения:
- DNG разрушает потенциальный барьер, препятствующий принятию новых моделей фотоаппаратов, так как файлы Raw с новых моделей будут сразу поддерживаться в Photoshop и других приложениях.
- Формат DNG обеспечивает экономию на этапе исследования и разработки путем уменьшения потребности в разработке новых форматов, а также путем упрощения тестирования фотоаппаратов.
- Общий формат обеспечивает более высокий уровень контроля качества преобразований, выполняемых приложениями сторонних разработчиков.
- Спецификация позволяет добавлять личные метаданные в файлы DNG, что обеспечивает дифференциацию.
Пакет SDK для профилей содержит ресурсы для создания расширенных профилей, представленных в Lightroom Classic CC 7.3, Lightroom CC 1.3 и Camera Raw 10.3.
Загрузите спецификацию, описывающую непроприетарный формат файла для хранения файлов RAW камеры, использование которого поддерживают многие поставщики оборудования и программного обеспечения.
Комплект разработчика DNG SDK обеспечивает поддержку чтения и записи DNG-файлов, а также поддержку преобразования данных DNG в формат, который легко воспроизводится или обрабатывается приложениями для работы с изображениями. Этот комплект SDK может служить отправной точкой для добавления поддержки DNG в существующие приложения, в которых используются и обрабатываются изображения, или средством для включения поддержки DNG в фотоаппараты. Загрузить: Mac, Win
Редактор профилей DNG — это бесплатная служебная программа для создания и редактирования профилей фотоаппаратов.
Подробнее (PDF, 3,93 Мб)
Загрузить: Mac, Win
(Действительно для Adobe DNG Converter 5.4 и более поздних версий)
Adobe® Lens Profile Creator — это бесплатная служебная программа, которая позволяет без труда создавать профили объективов для использования в линейке продуктов Photoshop, таких как Photoshop, подключаемый модуль Camera Raw и Lightroom. Профиль объектива описывают типы оптических аберраций, которые существуют в определенном объективе, а также содержит инструкции по исправлению искажений в изображении, снятом с его использованием. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя (PDF, 1,64 Мб). Загрузить: Mac, Win
Примечание.
С 01.01.2018 загрузчик профилей объектива Adobe больше не разрабатывается и недоступен для загрузки. Команда разработчиков Adobe добавляет новые профили объектива в каждом выпуске. Также можно запросить конкретные объективы здесь.
Программное обеспечение Adobe Photoshop Lightroom играет важную роль в современном процессе обработки цифровой фотографии. Теперь можно быстро импортировать, обрабатывать, упорядочивать и демонстрировать изображения: от одного снимка до всего сеанса съемки. Инструменты коррекции мирового уровня, мощные функции управления, а также гибкие возможности печати помогают ускорить работу. Благодаря Lightroom вы будете проводить меньше времени перед компьютером и больше за объективом.
Комплексное решение для фотографов
Редактируйте, упорядочивайте и демонстрируйте изображение в Lightroom а затем возвращайтесь в Photoshop для редактирования на уровне пикселей и создания композиций. Lightroom и Photoshop вместе образуют самое полное решение для работы с цифровой фотографий.
Бесплатная служебная программа Adobe DNG Converter преобразует файлы Raw с фотоаппаратов более 600 моделей в более универсальный формат DNG.
Adobe DNG Converter для Mac OS
Adobe DNG Converter для Windows
Патентная лицензия спецификации Digital Negative (DNG)
Adobe является издателем спецификации Digital Negative (DNG), которая описывает формат графического файла для хранения необработанных данных камеры (Raw), используемых в разных моделях оборудования и программах. Adobe делает спецификацию DNG общедоступной, чтобы стимулировать повсеместное распространение этого формата файла. Этот документ представляет собой патентную лицензию, предоставляемую компанией Adobe индивидуальным пользователям и организациям, которые хотят разрабатывать, распространять и (или) рекламировать оборудование и программное обеспечение, которое считывает и (или) записывает графические файлы в соответствии со спецификацией DNG.
Предоставление прав
В соответствии с нижеизложенными положениями и исключительно с целью предоставления возможности чтения и записи графических файлов, которые соответствуют спецификации DNG, настоящим компания Adobe предоставляет всем индивидуальным пользователям и организациям во всех странах беспошлинное, непередаваемое, неэксклюзивное право по всем основным заявкам на изготовление, использование, продажу, импорт и распространению соответствующих реализаций.
«Соответствующая реализация» — это фрагмент программного или аппаратного продукта, который считывает или записывает компьютерные файлы в соответствии со спецификацией DNG.
«Спецификация DNG» — это любая версия спецификации Adobe DNG, опубликованная компанией Adobe (например, версия 1.0.0.0, выпущенная в сентябре 2004).
«Основная заявка» — это заявка патента, где и когда он выдается, согласно которой Adobe имеет право предоставлять лицензию без уплаты пошлины и других сборов, которые неизбежно нарушаются при внедрении спецификации DNG. Заявка неизбежно нарушается спецификацией DNG, только когда невозможно предотвратить нарушение при соблюдении такой спецификации, так как отсутствует технически осуществимая альтернатива такого соответствия, при которой не возникает нарушение. Основная заявка не включает заявку, которая нарушается путем реализации (a) обеспечивающей технологии, которая может потребоваться для изготовления или использования любого продукта или его части, которая соответствует спецификации DNG, но явным образом не заявлена в ней (например, технология компилятора и базовая технология операционной системы), (b) технологии, разработанной другими и внедренной по ссылке в спецификацию DNG или (c) путем внедрения форматов файлов, отличных от DNG.
Аннулирование
Adobe может отозвать права, предоставленные выше по лицензии индивидуальному пользователю или организации, если такой лицензиат или его аффилированные лица подают какой бы то ни было патентный иск против компании Adobe или ее аффилированных лиц, связанный с чтением или записью файлов, соответствующих спецификации DNG.
Любая соответствующая реализация, распространяемая по этой лицензии, должна включать следующее уведомление на видном месте в исходном коде и документации: «Этот продукт включает технологию DNG по лицензии Adobe».
Отсутствие гарантии
Настоящим предоставляются права на условиях «как есть» без каких-либо гарантий, включая гарантию правового титула и ненарушения. Никакое положение этой лицензии не может быть истолковано как (а) требованием любого сохранения патента, (b) гарантия или заявление в отношении действительности или области патента, (c) гарантия или заявление о ненарушении какого-либо патента продуктом или услугой, (d) согласие поддерживать иск против нарушителей какого-либо патента или (е) передача любого права или лицензии по любой патентной заявке, отличной от основных заявок.
Сохранение прав
Сохраняются все права, не предоставляемые явно настоящим документом.