Команду «Автоматическое выравнивание слоев» можно использовать для создания совмещенной фотографии из пары практически идентичных, содержащих нежелательные области. Например, на одном групповом снимке все идеально, кроме одного человека, у которого закрыты глаза. На другом снимке у него глаза открыты. Используя команду «Автоматически выровнять слои» и маскирование слоя, можно объединить эти снимки и в конечном итоге устранить дефект.