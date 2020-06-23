Команду «Автоматическое выравнивание слоев» можно использовать для создания совмещенной фотографии из пары практически идентичных, содержащих нежелательные области. Например, на одном групповом снимке все идеально, кроме одного человека, у которого закрыты глаза. На другом снимке у него глаза открыты. Используя команду «Автоматически выровнять слои» и маскирование слоя, можно объединить эти снимки и в конечном итоге устранить дефект.
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С помощью инструмента «Кисть» добавьте на слой маску, рисуя поверх верхнего слоя. Рисование черным цветом полностью скрывает верхний слой, градации серого создают частичную прозрачность, а белый цвет полностью восстанавливает верхний слой. См. раздел Маскирование слоев. Продолжайте редактирование слоя-маски до успешного слияния слоев и создания единого изображения.
Примечание.
Убедитесь, что при маскировании на панели «Слои» выбрана именно миниатюра слоя-маски, а не самого изображения.