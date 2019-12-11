Системные требования Photoshop

Совместимый графический процессор (который также называется графической картой или видеокартой) позволяет повысить производительность работы с Photoshop и использовать большее число функций программы. Кроме того, некоторые проблемы, связанные с отображением, производительностью, ошибки или сбои могут возникать, если графический процессор компьютера или его драйвер не совместим с Photoshop.

Функции, которые не работают без графического процессора

Если графический процессор не поддерживается или драйвер поврежден, то следующие функции Photoshop будут недоступны:

Деформация перспективы (подробнее)

3D

Масляная краска

Преобразование – пламя, картинная рама, дерево

Масштаб. перетаскиванием

Вид птичьего полета

Быстрое панорамирование

Удобные средства изменения размера кисти

Функции, требующие графический процессор для ускорения