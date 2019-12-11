Системные требования Photoshop

Системные требования для более ранних версий
|Минимальные требования
|Процессор
|Процессор Intel® или AMD с тактовой частотой не менее 2 ГГц, с поддержкой 64-разрядных ОС*
|Операционная система
|Microsoft Windows 7 * с пакетом обновления 1 (64-разрядная версия) **,
Microsoft Windows 10 *** с обновлением за октябрь 2018 г. (64-разрядная версия 1809 или более поздняя)
|ОЗУ
|2 ГБ оперативной памяти или более (рекомендуется 8 ГБ)
|Видеокарта
|nVidia GeForce GTX 1050 или аналогичная; рекомендуется nVidia GeForce GTX 1660 или Quadro T1000
|Место на жестком диске
|Не менее 3,1 ГБ свободного пространства на жестком диске для установки 64-разрядной версии; во время установки требуется дополнительное свободное пространство (не устанавливается на диск, где используется файловая система с чувствительностью к регистру символов)
|Разрешение
|Монитор 1280 x 800 со 100 % масштабированием интерфейса пользователя, поддержкой 16-битного цвета, а также 512 или более МБ выделенной видеопамяти; рекомендуется 2 ГБ †
|OpenGL
|Система с поддержкой OpenGL 2.0
* Облачные документы документы не поддерживаются на Windows 7.
** 32-разрядная версия Windows больше не поддерживается. Для работы с 32-разрядными версиями драйверов и подключаемых модулей используйте более ранние версии Photoshop. Ссылки на предыдущие версии установщиков и обновлений.
†† УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Активация и использование продукта требуют подключения к Интернету, наличия Adobe ID и принятия лицензионного соглашения. Этот продукт может интегрироваться с отдельными серверными онлайн-сервисами компании Adobe и сторонних компаний или предоставлять к ним доступ. Службы Adobe доступны только пользователям старше 13 лет и требуют принятия дополнительных условий использования и политики конфиденциальности Adobe (см. http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Приложения и сервисы доступны не во всех странах и не на всех языках, а также могут подлежать изменению или отмене без уведомления. Кроме того, за использование онлайн-сервисов или подписку на них может взиматься дополнительная плата.
|Минимальные требования
|Процессор
|Многоядерный процессор Intel с поддержкой 64-разрядных функций
|Операционная система
|macOS 10.13 (High Sierra), macOS 10.14 (Mojave), macOS 10.15 (Catalina)
|ОЗУ
|2 ГБ оперативной памяти или более (рекомендуется 8 ГБ)
|Видеокарта
|nVidia GeForce GTX 1050 или аналогичная; рекомендуется nVidia GeForce GTX 1660 или Quadro T1000
|Место на жестком диске
|Не менее 4 ГБ свободного пространства на жестком диске для установки; во время установки требуется дополнительное свободное пространство (не устанавливается на диск, где используется файловая система с чувствительностью к регистру символов)
|Разрешение
|Монитор 1280 x 800 со 100 % масштабированием интерфейса пользователя, поддержкой 16-битного цвета, а также 512 или более МБ выделенной видеопамяти; рекомендуется 2 ГБ*
|OpenGL
|Система с поддержкой OpenGL 2.0
† УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Активация и использование продукта требуют подключения к Интернету, наличия Adobe ID и принятия лицензионного соглашения. Этот продукт может интегрироваться с отдельными серверными онлайн-сервисами компании Adobe и сторонних компаний или предоставлять к ним доступ. Службы Adobe доступны только пользователям старше 13 лет и требуют принятия дополнительных условий использования и политики конфиденциальности Adobe (см. http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Приложения и сервисы доступны не во всех странах и не на всех языках, а также могут подлежать изменению или отмене без уведомления. Кроме того, за использование онлайн-сервисов или подписку на них может взиматься дополнительная плата.
* Арабский язык и иврит поддерживаются в версии продукта для Ближнего Востока с поддержкой языков с альтернативным написанием, функциями для арабского языка и иврита и интерфейсом на английском языке; а также в версии для Северной Африки (Français*) с поддержкой языков с альтернативным написанием, функциями для арабского языка и иврита и интерфейсом на французском языке.
Совместимый графический процессор (который также называется графической картой или видеокартой) позволяет повысить производительность работы с Photoshop и использовать большее число функций программы. Кроме того, некоторые проблемы, связанные с отображением, производительностью, ошибки или сбои могут возникать, если графический процессор компьютера или его драйвер не совместим с Photoshop.
Функции, которые не работают без графического процессора
Если графический процессор не поддерживается или драйвер поврежден, то следующие функции Photoshop будут недоступны:
- Деформация перспективы (подробнее)
- 3D
- Масляная краска
- Преобразование – пламя, картинная рама, дерево
- Масштаб. перетаскиванием
- Вид птичьего полета
- Быстрое панорамирование
- Удобные средства изменения размера кисти
Функции, требующие графический процессор для ускорения
- Размытие объектива (подробнее)
- Монтажные области
- Camera Raw (подробнее)
- Размер изображения – сохранение детализации
- Выбор фокуса
- Галерея размытия - Размытие по полю, Размытие по диафрагме, наклон-смещение, Размытие контура, вращение запачкает (с ускорением OpenCL)
- Умная резкость (уменьшение шума – с ускорением OpenCL)
- Выделение и маскирование (с ускорением OpenCL)
Компания Adobe протестировала версии для ноутбука и настольного компьютера следующих серий карт графического процессора:
- nVidia GeForce серии 400, 500, 600, 700
- nVidia GeForce GTX 965M & 980M
- nVidia GeForce GTX 1050, 1080, 1660
- nVidia Quadro: 2000, 4000 (Windows® и Mac OS), CX, 5000, 6000, K600, K2000, K4000, K5000 (Windows® и Mac OS), M4000, M5000, P2000, P4000, P5000, T1000
- nVidia GRID K1, K2
- AMD/ATI: Radeon серии 5000, 6000, 7000, R7, R9, 7950 для Mac OS
- AMD/ATI FirePro: 3800, 4800, 5800, 7800, 8800, 9800, 3900, 4900, 5900, 7900, W8100, W9100, D300, D500, D700
- AMD/ATI FireGL: W5000, W7000, W8000
- AMD RX 480
- Intel® HD Graphics: P530, P630, 5000, 515, 520
- Intel® Iris Pro Graphics: P5200, P6300, P580
- Intel HD Graphics 515 и 520
Внимание.
Протестированные графические процессоры могут не соответствовать минимальным требованиям для использования всех функций программы. Некоторые функции Photoshop, в особенности те, которые используют API типа OpenCL, требуют большей пропускной способности (точка отсечения 1,2e+10), памяти или вычислительных ресурсов, чем другие. Выполнение этих требований может оказаться затруднительным при использовании современных видеокарт на устаревших компьютерах с маломощными материнскими платами или компьютерах, в которых единственный модуль памяти DIMM задействован для работы системной памяти, что фактически вдвое снижает пропускную способность между системной памятью и памятью графического процессора.
Соответствующие тесты выполняются при запуске Photoshop. Мощность графического процессора на компьютерах, с трудом соответствующих требованиям, может оказаться недостаточной из-за ее расходования на другие запущенные программы. В некоторых случаях ошибки на видеокартах, которые раньше работали, могут быть вызваны установленными исправлениями и обновлениями операционной системы, а также обновлениями драйверов.
Для задействования всех возможностей графического процессора в Photoshop рекомендуется использовать самое последнее аппаратное обеспечение и видеокарты.
Примечание.
Убедитесь в том, что установлена последняя версия драйвера для имеющегося графического процессора. Наименования версий графического процессора для ноутбука и настольного компьютера немного различаются.
Приведенный выше список карт графического процессора обновляется по мере тестирования новых видеокарт. Тем не менее, компания Adobe не имеет возможности оперативно проверить все видеокарты. Если ваша видеокарта отсутствует в вышеприведенном списке, но соответствует следующим требованиям, то можно предположить, что она будет работать с последней версией Photoshop:
- Карта была выпущена в 2014 году или позже
- Она имеет минимальный объем видеопамяти, необходимый для Photoshop (512 Мбайт). Рекомендуемый объем видеопамяти составляет 2 Гбайт или более.
Следующие серии видеокарт больше не тестируются и официально не поддерживаются в Photoshop.
- AMD/ATI серий 100, 200, 3000 и 4000
- nVidia GeForce серий 7000, 8000, 9000, 100, 200, 300
- Более старые видеоплаты Intel® HD Graphics (например, серии 2000, 3000, 4000)
Некоторые функции GL могут быть доступны для таких карт, но более новые функции работать не будут.
Модуль Adobe Camera Raw позволяет импортировать с камеры и обрабатывать в Photoshop файлы формата Raw. Camera Raw можно также применять для работы с файлами TIFF и JPEG.
Для эффективной работы с модулем Adobe Camera Raw компьютер должен удовлетворять дополнительным системным требованиям.
Дополнительные сведения см. в разделе Adobe Camera Raw | Системные требования.
См. рекомендации по поддержке функций с использованием графического процессора: