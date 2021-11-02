Теперь на панели Neural Filters находятся все фильтры Neural Filters: и рекомендованные, и бета-версии. Выберите Фильтр > Neural Filters, затем перейти на вкладку Все фильтры. Вы даже можете проголосовать за фильтры, которые хотели бы видеть реализованными в будущем.

Кроме того, отображается список фильтров Neural Filters, запланированных на предстоящие выпуски, под заголовком Список ожидания на панели Neural Filters.