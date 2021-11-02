Доступ к Neural Filters
Выберите Фильтр > Neural Filters. В открывшейся панели Neural Filters можно выбрать для работы любой из фильтров, приведенных в разделе Все фильтры.
Изучите спектр творческих возможностей, доступных с Neural Filters
Neural Filters — это новое рабочее пространство в Photoshop с библиотекой фильтров, которые сокращают сложные рабочие процессы до нескольких нажатий кнопкой мыши с помощью машинного обучения на базе Adobe Sensei. Neural Filters — это инструмент, который позволяет применять неразрушающие воспроизводящие фильтры и исследовать творческие возможности за считанные секунды. Neural Filters помогает улучшать изображения путем создания новых контекстных пикселей, которых на самом деле нет в исходном изображении.
Исходное изображение
Улыбка, созданная с помощью фильтра «Пластика»
Улыбка, созданная с помощью Neural Filters
Дополнительные сведения о Neural Filters см. в разделе Список фильтров Neural Filters и часто задаваемые вопросы
Чтобы начать работу, загрузите фильтры из облака и приступите к редактированию. Рекомендуемые фильтры и бета-версии фильтров находятся на панели Neural Filters. Чтобы открыть ее, выберите Фильтр > Neural Filters.
Теперь на панели Neural Filters находятся все фильтры Neural Filters: и рекомендованные, и бета-версии. Выберите Фильтр > Neural Filters, затем перейти на вкладку Все фильтры. Вы даже можете проголосовать за фильтры, которые хотели бы видеть реализованными в будущем.
Кроме того, отображается список фильтров Neural Filters, запланированных на предстоящие выпуски, под заголовком Список ожидания на панели Neural Filters.
Выполните три простых действия, чтобы приступить к работе с фильтрами Neural Filters в Photoshop.
Доступ к Neural Filters
Выберите Фильтр > Neural Filters. В открывшейся панели Neural Filters можно выбрать для работы любой из фильтров, приведенных в разделе Все фильтры.
Загрузите необходимые фильтры из облака
Любой фильтр, рядом с которым есть значок облака, необходимо загрузить из облака, прежде чем использовать. Просто щелкните значок облака, чтобы загрузить фильтр, который планируете использовать.
Включите и настройте фильтр.
Включите фильтр и с помощью параметров на панели справа создайте необходимый эффект.
Относящиеся к портрету фильтры будут заблокированы, если на изображении не обнаружено лицо.
Существует три категории фильтров Neural Filters в Photoshop.
Результаты редактирования сохраняются в качестве выходных данных одним из следующих способов:
Чтобы переключаться между предварительным просмотром и текущим состоянием для каждого фильтра, нажимайте значок режима предварительного просмотра в левом нижнем углу галереи.
Чтобы сбросить эффект всех фильтров и восстановить исходные значения, щелкните значок в правом верхнем углу галереи.
Помогите нам улучшить фильтры Neural Filter, предоставив свой отзыв.
В Neural Filters используется технология машинного обучения, и обратная связь, которую вы предоставляете, когда сталкиваетесь с проблемами, невероятно важна. Она помогает нам оптимизировать фильтры, чтобы вы могли получить наилучшие результаты при редактировании фотографий.
Дополнительные сведения о предоставлении отзывов о фильтрах Neural Filters см. в разделе Neural Filters: обратная связь.
Если вы участвуете в программе улучшения продуктов Photoshop, флажок для отправки нам изображения будет автоматически установлен. Если снять флажок, изображение не будет отправлено вместе с отзывом.
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