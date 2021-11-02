Обзор фильтров Neural Filters

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Изучите спектр творческих возможностей, доступных с Neural Filters

Neural Filters

Neural Filters — это новое рабочее пространство в Photoshop с библиотекой фильтров, которые сокращают сложные рабочие процессы до нескольких нажатий кнопкой мыши с помощью машинного обучения на базе Adobe Sensei. Neural Filters — это инструмент, который позволяет применять неразрушающие воспроизводящие фильтры и исследовать творческие возможности за считанные секунды. Neural Filters помогает улучшать изображения путем создания новых контекстных пикселей, которых на самом деле нет в исходном изображении. 

Исходное изображение 

Исходное изображение
Исходное изображение без применения фильтров.

Улыбка, созданная с помощью фильтра «Пластика» 

Отредактировано с помощью фильтра «Пластика»
Фильтр «Пластика» использует существующие пиксели изображения, чтобы настроить улыбку.

Улыбка, созданная с помощью Neural Filters

Скорректировано с помощью Filter Studio
Neural Filters создает новые пиксели для настройки улыбки.

Дополнительные сведения о Neural Filters см. в разделе Список фильтров Neural Filters и часто задаваемые вопросы

Использование Neural Filters

Чтобы начать работу, загрузите фильтры из облака и приступите к редактированию. Рекомендуемые фильтры и бета-версии фильтров находятся на панели Neural Filters. Чтобы открыть ее, выберите Фильтр > Neural Filters.

Теперь на панели Neural Filters находятся все фильтры Neural Filters: и рекомендованные, и бета-версии. Выберите Фильтр > Neural Filters, затем перейти на вкладку Все фильтрыВы даже можете проголосовать за фильтры, которые хотели бы видеть реализованными в будущем.

Кроме того, отображается список фильтров Neural Filters, запланированных на предстоящие выпуски, под заголовком Список ожидания на панели Neural Filters.

Улучшенные фильтры Neural Filters
Все рекомендованные фильтры Neural Filters и бета версии можно найти, выбрав «Фильтры» > Neural Filters > «Все фильтры».

Выполните три простых действия, чтобы приступить к работе с фильтрами Neural Filters в Photoshop.

  1. Доступ к Neural Filters

    Выберите Фильтр > Neural Filters. В открывшейся панели Neural Filters можно выбрать для работы любой из фильтров, приведенных в разделе Все фильтры.

    Меню Neural Filters

  2. Загрузите необходимые фильтры из облака

    Любой фильтр, рядом с которым есть значок облака, необходимо загрузить из облака, прежде чем использовать. Просто щелкните значок облака, чтобы загрузить фильтр, который планируете использовать. 

    Типы фильтров

  3. Включите и настройте фильтр.

    Включите фильтр и с помощью параметров на панели справа создайте необходимый эффект.

    Включение фильтра

Примечание.

Относящиеся к портрету фильтры будут заблокированы, если на изображении не обнаружено лицо.

Категории Neural Filters

Существует три категории фильтров Neural Filters в Photoshop.

  • Рекомендуемые: это выпущенные фильтры. Результаты работы этих фильтров соответствуют высоким требованиям, а также всем правовым стандартам и стандартам сохранения идентичности и включения. Чтобы использовать рекомендованный фильтр Neural Filters, выберите Фильтр > Neural Filters > Все фильтры > Рекомендуемые , а затем выберите нужный вариант из списка.
  • Бета-версия — эти фильтры доступны для тестирования. Модели машинного обучения или рабочие процессы все еще улучшаются. Смело используйте и тестируйте эти фильтры, но помните, что результаты могут быть неожиданными.Чтобы использовать бета-версию фильтра Neural Filters, выберите Фильтр > Neural Filters > Все фильтры > Бета-версия, а затем выберите нужный вариант из списка.
  • Список ожидания: эти фильтры еще не доступны, но будут доступны в ближайшем будущем. Чтобы узнать, какие фильтры готовятся к выпуску, выберите Фильтр > Neural Filters > Список ожидания , затем выберите любой вариант из списка для просмотра дополнительных сведений.
    Голосуйте за понравившиеся фильтры, щелкнув имя фильтра, а затем кнопку Мне интересно!
Улучшенные фильтры Neural Filters

Параметры вывода

Результаты редактирования сохраняются в качестве выходных данных одним из следующих способов:

  • Текущий слой — необратимое применение фильтров к текущему слою.
  • Новый слой — применение фильтров в качестве нового слоя.
  • Новый слой с маской — применение фильтров в качестве нового слоя с маской сгенерированного пиксельного вывода.
  • Смарт-фильтр — преобразование текущего слоя в смарт-объект и применение фильтров в качестве редактируемого смарт-фильтра.
  • Новый документ — вывод фильтров в виде нового документа Photoshop.
Параметры вывода

Дополнительные функции

Просмотр изменений

Чтобы переключаться между предварительным просмотром и текущим состоянием для каждого фильтра, нажимайте значок режима предварительного просмотра в левом нижнем углу галереи.

Переключение в режим предварительного просмотра

Сброс

Чтобы сбросить эффект всех фильтров и восстановить исходные значения, щелкните значок в правом верхнем углу галереи.

Сброс

Обратная связь

Помогите нам улучшить фильтры Neural Filter, предоставив свой отзыв.

В Neural Filters используется технология машинного обучения, и обратная связь, которую вы предоставляете, когда сталкиваетесь с проблемами, невероятно важна. Она помогает нам оптимизировать фильтры, чтобы вы могли получить наилучшие результаты при редактировании фотографий.

Дополнительные сведения о предоставлении отзывов о фильтрах Neural Filters см. в разделе Neural Filters: обратная связь.

Довольны результатами?

Примечание.

Если вы участвуете в программе улучшения продуктов Photoshop, флажок для отправки нам изображения будет автоматически установлен. Если снять флажок, изображение не будет отправлено вместе с отзывом.

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