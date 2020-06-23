Можно выделить один или несколько слоев для работы с ними. Некоторые операции, такие как рисование или индикация цвета и тона, могут одновременно выполняться только в одном слое. Единственный выделенный слой называется активным слоем. Имя активного слоя отображается в заголовке окна документа.
Остальные операции, такие как перемещение, выравнивание, трансформирование, а также применение стилей панели «Стили», могут одновременно применяться к нескольким выделенным слоям. Выделение слоев осуществляется с помощью панели «Слои» или инструмента «Перемещение» .
Слои можно также связывать друг с другом. В отличие от нескольких выбранных слоев, связь между связанными слоями сохраняется и при изменении выделения на панели «Слои». См. раздел Создание и удаление связи между слоями.
Примечание.
Неправильный выбор слоя может привести к неправильному результату выполнения команды или использования инструмента. Информация о текущем слое отображается на панели «Слои».
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- Щелкните нужный слой на панели «Слои».
- Чтобы выделить несколько последовательных слоев, щелкните первый и последний слои последовательности, удерживая клавишу «Shift».
- Чтобы выделить несколько несмежных слоев, щелкните нужные слои на панели «Слои», удерживая клавишу Ctrl (Windows) или Command (Mac OS).
Примечание.
В процессе выбора удерживайте нажатой клавишу Ctrl (Windows) или Command (Mac OS) и щелкайте за пределами миниатюры слоя. При щелчках таким способом в пределах миниатюры слоя выбираются непрозрачные области слоя.
Чтобы выделить все слои, выберите меню «Выделение» > «Все слои».
Чтобы выделить все слои одного типа (например, все текстовые слои), выделите один из слоев и выберите меню «Выделение» > «Выделить похожие слои».
Чтобы отменить выбор слоя, щелкните по нему, удерживая клавишу «Ctrl» (Windows) или клавишу «Command» (Mac OS).
Чтобы снять выделение со всех слоев, щелкните панель «Слои» вне области списка слоев или выберите меню «Выделение» > «Отменить выделение слоев».
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На панели параметров установите флажок «Автовыбор», затем в выпадающем меню выберите «Слой» и щелкните в окне документа слой, который необходимо выделить. Будет выбран верхний слой, содержащий пикселы в области, которая находится под указателем мыши.
На панели параметров установите флажок «Автовыбор», затем в выпадающем меню выберите «Группа» и щелкните в окне документа содержимое, которое необходимо выделить. Будет выделена верхняя группа, содержащая пикселы в области, которая находится под указателем мыши. Если щелкнуть слой, не включенный в группу, будет выделен этот слой.
Щелкните изображение правой кнопкой мыши (Windows) или щелкните изображение, удерживая клавишу «Control» (Mac OS), и выберите слой в контекстном меню. Контекстное меню содержит список всех слоев, к которым относятся точки, расположенные под текущим местоположением указателя мыши.
Группировка слоев помогает упорядочивать проекты и освобождает место на панели «Слои». Путем связывания между слоями устанавливается отношение, даже если они не находятся рядом друг с другом в списке слоев.
Можно связать два и более слоя или группы. В отличие от выделения нескольких слоев, связь между связанными слоями сохраняется до тех пор, пока пользователь не удалит ее. Связанные слои можно перемещать либо трансформировать.
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Выделите связанный слой и щелкните значок связи.
Чтобы временно отключить связанный слой, щелкните соответствующий значок связи, удерживая клавишу «Shift». Рядом с ним будет отображен знак X красного цвета. Для восстановления связи щелкните значок связи, удерживая клавишу «Shift».
Выделите связанные слои и щелкните значок связи. Чтобы выделить связанные слои, выделите один из них и выберите меню «Слой» > «Выберите связанные слои».
Отображение границ или краев содержимого слоя облегчает его перемещение и выравнивание. Кроме того, для выделенных слоев и групп можно включить отображение маркеров, позволяющих изменять их размер или поворачивать их.
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Маркеры трансформирования используются для изменения размера и поворота содержимого слоя. См. раздел Свободная трансформация.