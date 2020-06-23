Можно выделить один или несколько слоев для работы с ними. Некоторые операции, такие как рисование или индикация цвета и тона, могут одновременно выполняться только в одном слое. Единственный выделенный слой называется активным слоем. Имя активного слоя отображается в заголовке окна документа.

Остальные операции, такие как перемещение, выравнивание, трансформирование, а также применение стилей панели «Стили», могут одновременно применяться к нескольким выделенным слоям. Выделение слоев осуществляется с помощью панели «Слои» или инструмента «Перемещение» .

Слои можно также связывать друг с другом. В отличие от нескольких выбранных слоев, связь между связанными слоями сохраняется и при изменении выделения на панели «Слои». См. раздел Создание и удаление связи между слоями.